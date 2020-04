Politiek in coronatijden: wordt onze democratie bedreigd door de particratie?

"Iedereen is - terecht - bezig met de bestrijding van het coronavirus", aldus Ivan De Vadder in "De ochtend" op Radio 1. Hij wijst erop dat die bestrijding politiek gezien relatief makkelijk is: "Men luistert naar de experts, men volgt de raadgevingen en men probeert die te vertalen in maatregelen."

De bestrijding van de economische crisis die er ongetwijfeld zit aan te komen, zal politiek minder eenvoudig zijn. "Je voelt dat daar ideologische verschillen om de hoek loeren en dat die wel eens de kop kunnen opsteken eens de medische crisis achter de rug is. En dan zitten we heel snel terug bij de discussies die we al maanden na de verkiezingen hadden: rond koopkracht of pensioenen bijvoorbeeld."