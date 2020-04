West-Vlaamse provinciedomeinen dan toch open (maar enkel voor buurtbewoners)

Buurtbewoners mogen vanaf vandaag opnieuw fietsen en wandelen in de Gavers in Harelbeke, Bulskampveld in Beernem, Tillegembos in Brugge of één van de andere 17 provinciedomeinen.

"Op één voorwaarde", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Je moet echt wel dichtbij het provinciedomein wonen. Dat betekent dat je er te voet of met de fiets moet kunnen geraken. Mensen die het verbod van niet-essentiële verplaatsingen aan hun laars lappen, zijn niet welkom. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld met de auto komen. Daarom blijven de parkings van de provinciedomeinen gesloten."