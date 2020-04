Sluipwegen in Limburg aan Nederlandse grens worden afgesloten: nog te veel niet- functionele verplaatsingen

In Lommel zijn enkel nog twee straten naar Nederland open, dat is de overgang aan de Gestelse Dijk en aan de N74. Daar worden alle chauffeurs gecontroleerd. Ook in Kinrooi kwamen nog te veel Nederlanders naar België, en omgekeerd. Ook daar werden barricades opgezet langs de sluipwegen. In Riemst zijn er dranghekken en verbodsborden geplaatst. Als dat niet voldoende blijkt, wil de burgemeester de weg er volledig laten blokkeren. In Hamont-Achel blijven er nog maar twee grensovergangen open voor essentiële verplaatsingen, die aan de Sint-Odilialaan in Achel en aan de Keunenlaan in Hamont. En in Voeren blijven er ook maar twee grensovergangen open.