Voor mensen die allergisch zijn voor berkenstuifmeel is dat slecht nieuws, want zij zullen last beginnen te krijgen van een loopneus, hoest, niezen, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid.

De symptomen komen vooral op als de concentraties stuifmeelkorrels boven 80 per kubieke meter stijgen. Die concentraties worden gewoonlijk pas bereikt in mei of eind april. Maar uit de waarnemingen van Sciensano blijkt dat de piek dit jaar al begin april bereikt zal worden. Mensen die extra gevoelig zijn voor berkenstuifmeel, krijgen de symtomen ook al bij lagere concentraties.