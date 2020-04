Schepen Duchateau, die zelf geveld werd door coronavirus, beslist ook serviceflats van de stad Antwerpen te sluiten voor bezoek

Die flats zijn wel privéterrein, maar dat is op dit moment geen bezwaar: “Zo’n afsluiting is nu perfect mogelijk, want er is een algemeen verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Niemand mag nog grote groepen bij zich thuis uitnodigen en die regel trekken we gewoon door. Alleen essentiële verplaatsingen mogen nog en alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan daar van worden afgeweken.”

Het personeel registreerde bezoekers al bij de ingang en nu zullen die ook tegengehouden worden. Boodschappen en pakjes zullen, zoals in de woonzorgcentra, aangenomen en aan de bewoners bezorgd worden. In totaal heeft Zorgbedrijf Antwerpen 4000 serviceflats met telkens 1 of 2 bewoners.