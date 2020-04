Stad Geraardsbergen beveelt alle bedrijven om mondmaskers af te geven, "Boete of gevangenisstraf als je dat niet doet"

Het bevel is niet vrijblijvend, voegt de burgemeester toe. "Bij weigering of verzuim staan er sancties op. Dat gaat van een geldboete tot een gevangenisstraf, of allebei. Maar laat ons hopen dat het zover niet komt, ik ga ervan uit dat alle bedrijven in Geraardsbergen hun verantwoordelijkheid zullen nemen."

De mondmaskers worden ingezameld in Woonzorgcentrum De Populier en zijn bestemd voor de woonzorgcentra en de gemeentelijke diensten van Geraardsbergen. Het ziekenhuis en de huisartsen in de stad krijgen hun mondmaskers van de federale overheid.