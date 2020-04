Telewerkende ouders zijn in deze crisis de "nieuwe olympiërs"

Hoe mooi en kleurrijk en creatief die planning van 15 maart ook was: ik heb er sinds 17 maart dus al meer van afgeweken dan iets anders. Pauzes waren er de eerste telewerkweek vooral op onvoorziene momenten en wanneer mijn hoofd erom smeekte. Een strikt uurschema aanhouden en tegelijk kinderen ‘managen’ lukte mondjesmaat. Schoolwerk opvolgen, heb ik niet eens geprobeerd. In ons huis is er immers niet voor elk kind een laptop beschikbaar: broer en zus verdelen de schermtijd en werken niet alles in een vingerknip online af. ‘Invulbladen afdrukken’ is zonder printer thuis helemaal uitgesloten, dus daar denken we al niet meer aan. Het is wat het is.