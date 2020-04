Koorleider uit Tienen richt virtueel koor op: Koor Kontra Korona

Al meer dan 2000 mensen hebben koorleider Koen Vits een geluidsfragment gestuurd. Mensen die graag zingen, maken een filmpje of een geluidsopname terwijl ze zingen. "Ik geef les aan de academie in Tienen en ze hadden me gevraagd om voor de kinderen van ons koor creatieve opdrachten te bedenken. En toen kwam het idee om iedereen die thuis zit, apart iets te laten inzingen op de computer. Niet alleen de mensen van de academie, maar iedereen die van zingen houdt, en dus heb ik via Facebook die oproep gedaan."