Tiense suikerfabriek maakt desinfecterende handgel

Na de ginstokerijen is nu ook de Tiense Suikerraffinaderij begonnen met het maken van desinfecterende gel. Die is net als mondmaskers broodnodig. En omdat de basisgrondstof van die handgel en suiker dezelfde is, kwam de fabriek met het idee. Directeur Jan Ingels: "Suiker en handgel vertrekken uit dezelfde grondstof. Wij produceren ethanol die ook gebruikt wordt voor de handgel. Dat komt uit suikerbieten en tarwe. Daarmee is de link gelegd."