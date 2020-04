Turnhout verzamelt vrijwilligers: "Er is veel samenhorigheid in de stad"

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) merkt dat er veel Turnhoutenaren zijn die graag willen helpen. "Het zijn mensen uit de medische sector en mensen die willen meewerken aan het callcenter", vertelt hij. "Maar bijvoorbeeld ook een timmerman die plexiglazen wil maken voor op het stadskantoor. Het gaat dus heel ver."

"Ik ben blij dat er zoveel samenhorigheid is in de stad", gaat Van Miert verder. "Het zijn moeilijke tijden, we leven in een verstoorde samenleving, maar toch zijn er altijd weer krachten in mensen die het beste in ons naar boven halen."

Vrijwilligers kunnen zich melden via een formulier op de website van de stad Turnhout. Ook als je zelf hulp nodig hebt, kan je daar terecht.