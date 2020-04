Uitvaartsector bedenkt corona-alternatieven: begrafenis via livestream of uitgestelde afscheidsdienst

Begrafenisondernemer Stefaan Romeyns verzorgde de afgelopen weken al 2 uitvaarten die ook via livestream werden uitgezonden. "We hebben de technologie al enkele jaren in huis om bijvoorbeeld te gebruiken wanneer nabestaanden in het buitenland verblijven of bedlegerig zijn', verklaart Romeyns. "We kunnen die nu nog meer inzetten om ervoor te zorgen dat mensen die een uitvaart niet mogen bijwonen toch een beetje kunnen deelnemen." Het systeem werkt met 360-gradencamera's die alles registreren, via het internet worden de beelden dan live naar de nabestaanden gestuurd.