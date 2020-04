Voormalig Schots regeringsleider Alex Salmond is vrijgesproken van seksueel wangedrag

Nochtans had de openbare aanklager Salmond "een seksueel roofdier" genoemd die zijn invloed als regeringsleider van het autonome Schotland misbruikte om vrouwen tegen hun zin tot intimiteiten te dwingen. Salmond wist volgens de aanklager heel goed dat die vrouwen voor hun carrière afhankelijk waren van zijn invloed. Lange tijd durfden ze hem ook niet beschuldigen omdat ze vreesden dat de strijd voor een onafhankelijk Schotland schade zou berokkend worden.

Salmond was lange tijd voorzitter van de Scottish National Partij (SNP), de partij die opkomt voor de onafhankelijkheid van Schotland. In 2007 won zijn partij de meerderheid bij de regionale verkiezingen en werd hij minister-president van Schotland. Na het mislukte referendum over onafhankelijkheid in 2014 nam hij ontslag als SNP-leider en als regeringsleider. Salmond werd in beide functies opgevolgd door Nicola Sturgeon. Die laatste heeft sindsdien een paar keer kritiek geuit op Salmond, maar hield zich op de vlakte inzake de juridische problemen.