VS-minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bemiddelt tussen twee Afghaanse presidenten

De tweestrijd in Kaboel verzwakt uiteraard de positie van de Afghaanse overheid in de strijd tegen der fundamentalistische talibanrebellen. Pompeo wil echter ook het vredesverdrag redden dat de VS onlangs met de taliban gesloten hebben. Dat houdt een vermindering van het geweld in en de vrijlating van duizenden gevangenen aan beide kanten. Op termijn zouden de meeste Amerikaanse en andere buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrekken. In ruil moeten de taliban dan niet langer onderdak geven aan internationale terroristen zoals Al Qaeda.

Zolang er echter geen eensgezinde leiding in Kaboel is, komt er van dat akkoord niets in huis, te meer omdat het het Afghaanse leger is dat de talibangevangenen vasthoudt. De gevechten gaan dus gewoon voort.

Voor president Donald Trump is het akkoord van groot belang, want hij wil al lang VS-troepen wegtrekken uit conflicthaarden zoals het Midden-Oosten en Afghanistan.