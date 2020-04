Wat zijn de gevolgen van het hamstergedrag? "Complete verstoring van het vraagpatroon"

"Het zal er uiteraard van afhangen hoe de situatie verder verloopt", gaat Vanelslander verder. "Als we binnenkort misschien lokaal niets meer kunnen of mogen produceren - zoals in China het geval was - dan moeten we bepaalde producten gaan halen uit landen waar dat nog wel mag. Maar ook dat is niet zo eenvoudig. Als we dit nog een lange periode moeten volhouden, en een groot deel van de bevolking moet binnenblijven, dan zullen er veranderingen moeten komen."