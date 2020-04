Weefmachinebouwer Picanol in Ieper legt productie grotendeels stil

Niet alles ligt stil. "Een stuk van de gieterij en ook een aantal activiteiten zoals de afdeling van de wisselstukken draaien nog", zegt woordvoerder Frédéric Dryhoel. Volgens Picanol zijn er nog altijd klanten die verder blijven werken en wisselstukken vragen bij hen. "We bekijken alles van dag tot dag. Bij ons in Ieper werken 1.500 mensen. Wij hebben een aantal mensen die thuis kunnen werken. Maar het gros van de mensen die in de productie werkt, zit nu thuis in werkloosheid door overmacht", besluit Dryhoel.

Midden januari lag de productie ook al een week stil door een cyberaanval.