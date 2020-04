West-Vlaamse landbouwers zoeken helpende handen

Heel wat mensen zijn door de coronacrisis tijdelijk werkloos. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen bijverdienen met het plukken van fruit of het planten van gewassen. "Helpende handen zijn meer dan welkom", zegt landbouwer Davy Vanneste uit Staden. "We zijn volop prei aan het oogsten. Hier en daar leggen we ook al wat velden klaar om aardappelen, bloemkolen en spinazie te planten."