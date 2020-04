78-jarige Wilhelmina uit Kapellen gebruikt voor het eerst WhatsApp: “Alsof mijn kleinkinderen bij mij staan"

Voor de coronacrisis had Wilhelmina nog niet van het communicatiemiddel WhatsApp gehoord. Nu houdt ze contact met haar familie en vriendinnen via de videochat-app op haar telefoon. “Mijn kinderen zijn ermee begonnen. Normaal bellen ze mij, maar nu probeer ik het ook andersom. Ik heb zelfs mijn vriendinnen en mijn zus in Nederland al gebeld. Ongelofelijk, ik wist niet dat er zoiets bestaat.”

“Het is geweldig om mijn kleinkinderen terug te zien. Het lijkt dat ze in mijn woonkamer staan. Gisterenavond hebben we zelfs een aperitief gedronken samen. Zo kan je toch nog klinken”, vertelt ze enthousiast.