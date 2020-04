"Het leugenpaleis" brengt soelaas met het ramen-en-deuren-spel en “De javel der liefde”

We komen ook te weten waarom de kat ten huize Goossens naar nieuwslezer Wim de Vilder genoemd is. En tenslotte worden we vergast op het ontroerende lied “De javel der liefde”, dat orgelvirtuoos Eugène Flagey componeerde in de jaren ’80. Toen dreigden de Sovjets met een atoomaanval. Het lied was bedoeld als troost en verstrooiing tijdens een lang verblijf in de atoomschuilkelders, en komt nu wonderwel van pas.