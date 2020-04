“Het is een dubbel gevoel” zegt een kapster uit Berlare die tijdelijk moet stoppen. “Maar het is een goeie zaak.”

“Ik werkte nog tot zaterdag”, zegt Marijke. Ze heeft geen eigen kapsalon, maar gaat in de omgeving van Berlare bij de klanten thuis langs. Veel van haar klanten zijn al wat op leeftijd, waardoor ze tot de risicogroep voor het coronavirus behoren. “Maar ik merkte dat heel wat klanten zelf hun afspraak afzegden omdat ze het te gevaarlijk vonden. Daardoor zag de agenda er al een stuk leger uit voor deze week en heb ik besloten om vandaag niet meer te beginnen.” Precies vandaag zegt de overheid ook dat de kappers moeten sluiten.

Tot gisteren mochten kappers nog werken, maar telkens met maar 1 klant tegelijk om de besmetting met corona zoveel mogelijk uit te sluiten. “Ik kwam bij de mensen thuis”, zegt Marijke, “ik gebruikte mondmaskertjes, niet die zoals in het ziekenhuis, maar wat er in de handel nog te krijgen was. Per klant gebruikte ik een vers set plastic handschoenen, die ik dan in een afgesloten zak weggooide.”

“Het is een goeie zaak dat het nu beslist is dat we moeten sluiten, maar het is een dubbel gevoel: “je wil je klanten niet aan hun lot over laten, maar anderzijds lopen zowel wij als de klanten gevaar om de ziekte op te lopen of door te geven. Je bent bang om het virus op te lopen en mee te brengen naar je gezin, of om een klant te besmetten.”

De kapperszaken blijven dicht zolang de coronamaatregelen gelden. Ze kunnen, net als andere winkels die moesten sluiten, een beroep doen op een hinderpremie van 4.000 euro.