Aalst heropent bibliotheek niet: "Ik snap niet dat de gouverneur dat vraagt, het is compleet onveilig"

In Aalst is van een heropening van bibliotheek Utopia momenteel geen sprake. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vindt het op dit moment onverantwoord: "We zitten elke dag samen met de Aalsterse veiligheidsraad en wij hebben geoordeeld dat we niet kunnen ingaan op de vraag van de gouverneur. Ik snap niet dat hij dat vraagt. Het is onveilig, er zouden te veel mensen samenkomen in de bib. Bovendien gaat het in tegen het federaal verbod op niet-essentiële verplaatsingen."