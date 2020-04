Amerikaan scoort een date dankzij zijn drone: "Ik moest mijn kans wagen!"

Ook in New York is het de boodschap om zoveel mogelijk binnen te blijven, waardoor het niet zo makkelijk is contacten te leggen met wie dan ook. Toen Jeremy Cohen afgelopen weekend vanuit zijn kamer een vrouw zag dansen op het dak van een appartementsblok, was hij zo gecharmeerd door haar dat hij toch zijn stoute schoenen aantrok. Hij maakte haar met gebaren duidelijk om te blijven waar ze was. Met een drone liet hij haar daarna zijn gsm-nummer weten. Tot zijn grote verbazing reageerde ze positief.