Amerikaans Congres is het eens over economisch steunplan van 2.000 miljard dollar

President Donald Trump had de voorbije dagen korzelig gereageerd omdat de Democraten hun stempel wilden drukken op het plan. Trump wil dat zo snel mogelijk lanceren. Uiteraard speelt hier ook partijpolitiek mee. Trump wil de impact van de crisis zo minimaal mogelijk houden in de aanloop naar de verkiezingen van november. De forse krimp op de aandelenbeurzen is voor hem een grote psychologische schok. Alle winsten die de beurzen sinds zijn aantreden hebben gemaakt, zijn de voorbije maanden verdwenen en Trump had de beurskoersen net altijd als een graadmeter van zijn beleid voorgesteld.

Anderzijds vreesden de Democraten dat Trump via de hulpplannen staatsgeld vooral zou doorsluizen naar grote bedrijven en CEO's die zijn campagne ondersteunen. De progressieve vleugel van de Democraten is ook niet vergeten dat dezelfde ondernemingen, zoals de luchtvaart, die nu om onmiddellijke steun vragen, tot voor kort massaal eigen aandelen inkochten om er de grote aandeelhouders mee te plezieren. Zij vinden dat die bedrijven chantage plegen als ze nu dreigen personeel te ontslaan als er niet snel hulp komt.

Dit hulpplan is er dan toch snel gekomen en is veel groter dan de noodplannen die in 2008 en 2009 genomen zijn na de financiële crisis. Het plan komt bovenop de forse maatregelen die de Federal Reserve, het systeem van centrale banken in de VS, eergisteren aangekondigd heeft.