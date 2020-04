Babbelbox in rusthuis Izegem doet corona even vergeten

De babbelbox is een afgesloten hokje waar bewoners van het rusthuis familie kunnen zien. Er is een tussenwand in plexiglas en via een microfoon kunnen ze 10 minuten praten met hun partner, kinderen of kleinkinderen. Schepen van Zorg Ann Van Essche van Izegem :"Dat is zeker zeer welkom. De bewoners zijn nu al 2 weken gescheiden van iedereen. Je ziet de opluchting en de blijdschap op hun gezicht als ze elkaar even kunnen zien door het plexiglas."

De bewoners moeten zich vooraf registreren om bezoek te krijgen in de babbelbox. Na het gesprek wordt de box opnieuw volledig ontsmet.