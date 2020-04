Strandbars en cabines aan de kust mogen niet verder worden opgebouwd

Op het strand van Knokke-Heist was de opbouw van de strandbars al eerder stilgelegd door burgemeester Leopold Lippens: “De mensen komen daar te veel samen, terwijl het nu echt niet kan. Het is heel moeilijk om dat te respecteren als je iets opbouwt.”





Verhuurder Michel Blanckaert van De Zeehut uit Oostende blijft er rustig bij: “Wij werken met een voorschot. Eens de cabine geplaatst is, wordt het saldo betaald. Het heeft geen zin om daar nu al grote discussies over te voeren. We moeten afwachten en niet de meest catastrofale scenario’s naar voren schuiven. Integendeel, we moeten naar oplossingen zoeken en de zaken altijd positief bekijken.”

Sowieso zou de paasvakantie al in het water vallen voor het toerisme aan de kust.