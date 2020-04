Danny DeVito en Robert De Niro doen oproep aan jongeren: "Blijf thuis"

De Amerikaanse acteur Danny DeVito heeft van thuis uit een videoboodschap verspreid om vooral jonge mensen op te roepen om binnen te blijven vanwege het coronavirus. “Ik vraag jullie vanuit het diepste van mijn hart: blijf thuis. Er is een pandemie en jonge mensen kunnen het ook krijgen én doorgeven aan ouderen. Voor je het weet, ben ik eraan.” Ook acteur Robert De Niro heeft een video opgenomen. “We moeten allemaal thuisblijven. We moeten de verspreiding van dit virus tegenhouden en dat kunnen we alleen samen. Niet enkel om onszelf te beschermen, maar ook anderen en alle oudere mensen die je graag ziet. Ik hou jullie in de gaten”, aldus De Niro.