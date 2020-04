Bommen gecontroleerd ontploft op strand van Wenduine

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is al een tijdje bezig met een grote schoonmaak van onze stranden, specifiek gericht op explosieven. Met succes, want de voorbije zes maanden zijn er in De Haan alleen al meer dan 120 bommen en explosieven gevonden en tot ontploffing gebracht.



Burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan: "In deze periode van het jaar kunnen ze goed doorwerken, wat ze in de zomer natuurlijk niet kunnen doen. Alleen al in januari dit jaar werden er 35 gevonden. Het is best wel spectaculair dat er nog zoveel springtuigen onder onze stranden zitten.”

De kust wordt met de dag een stuk veiliger, want sommige van die explosieven zaten 4,5 meter diep, maar er waren er ook die nauwelijks 60 centimeter onder het zand zaten.