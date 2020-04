Borsbeek schrapt alle evenementen tot juni: “We willen de hulpdiensten de kans geven zich te reorganiseren”

Alle gemeentelijke evenementen in Borsbeek worden tot 2 juni geschrapt. Onder de geschrapte evenementen valt bijvoorbeeld de jaarmarkt en de koers 'Stan Ockers classic', beiden georganiseerd tijdens het Pinksterweekend. “Op deze manier willen we het risico op herval vermijden. Ook krijgen de politie en de hulpdiensten zo de kans om zich terug te organiseren zonder dat we hen belasten met extra evenementen waar ze toezicht moeten houden”, zegt Dis Van Berckelaer, de burgemeester van Borsbeek. “Het is een pijnlijke beslissing, maar 10.000 mensen samen laten komen, lijkt ons geen goed idee. Toen in Honkong het sociale leven weer op gang kwam, moesten de regels opnieuw verstrengd worden. Dat willen we vermijden.”