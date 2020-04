Brand in synagoge en op de Meir in Antwerpen snel onder controle

De brand in de synagoge onstond op de benedenverdieping van het pand in de Jacob Jacobsstraat, vlakbij het Antwerpse stadspark. Er waren op dat moment renovatiewerken aan de gang. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen door de ramen. Het vuur was snel onder controle. Eén persoon werd bevangen door de rook en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoeveel schade het vuur in het gebouw heeft aangericht, is nog niet duidelijk.