Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren ook getroffen door corona: "Mijn man ligt op intensieve zorg"

Zoals velen in Sint-Truiden ontsnapt ook burgemeester Veerle Heeren niet aan de gevolgen van het coronavirus. Haar man is besmet en is opgenomen in het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Hij is in een kunstmatige coma gebracht”, vertelt Heeren in "Start je dag" op Radio 2 Limburg. “Zijn toestand is kritiek maar stabiel. Ik krijg elke dag een briefing over zijn situatie.”

Ondanks de moeilijke situatie blijft Heeren haar job als burgemeester uitoefenen. “Ik probeer me sterk te houden en mijn werk met 300 procent overgave te doen. Voor de veiligheid werk ik thuis, hoewel ik zelf geen symptomen heb. Ik weet dat hij in heel goeie handen verkeert in het Sint-Trudoziekenhuis en dat geeft mij vertrouwen.”