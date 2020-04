Busbedrijven vragen steun aan de overheid: "Onze chauffeurs zijn niet beter af dan wie economisch werkloos is"

"De chauffeurs die een beetje werken - en we hebben ze nodig - die kunnen niet terugvallen op economische werkloosheid", zegt zaakvoerder Jef Gevers. "We betalen ze nu een hele dag, terwijl ze maar 30 of 40 procent presteren. Ze zijn trouwens niet beter af dan iemand die economisch werkloos is. Zij krijgen nog voordelen die mijn chauffeurs mislopen." Gevers doelt daarmee onder andere op de steun van de Vlaamse overheid om energiefacturen te betalen.