Cor en Ona, twee gezonde lammetjes, geboren in stallen van tuinbouwschool in Sint-Truiden

Bij Hasp-O In Sint- Truiden blijven de vakleerkrachten verantwoordelijk voor de dieren, zegt Lieve Nackom van de directie: “Het zijn de leerkrachten dierenverzorging die blijven instaan voor de dieren. Het is een aparte stiel en je kan niet zomaar de collega’s van Frans, Nederlands of Wiskunde inschakelen om paarden of schapen te verzorgen. Ze worden wel nog geholpen door hun leerlingen. Die mogen vrijwillig komen helpen. Dat is één van de wettelijke uitzonderingen. Elke dag komen er zo wel enkele leerlingen helpen.”

Leerlingen die komen helpen moeten zich wel houden aan strikte voorschriften. Ze mogen niet gelijktijdig aankomen op school, ze moeten afstand bewaren van elkaar en van de leerkrachten en er wordt voortdurend gedesinfecteerd.