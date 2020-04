Corona door de ogen van buurtwerkster Nisrine: "Er zijn veel mensen die iets willen betekenen voor anderen in hun buurt"

Het nieuwe coronavirus heeft het leven van ons allemaal overhoopgegooid: niets is meer zoals het was, maar tegelijk zoeken we oplossingen om ons leven, privé of professioneel, op de rails te houden. En daarin blijken we creatief, al is het niet altijd evident. Elke dag laten we iemand zijn of haar "coronaverhaal" vertellen. Vandaag: buurtwerkster Nisrine Ben Moh.