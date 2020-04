Coronamaatregelen vallen zwaar voor jeugdzorg

De coronamaatregelen vallen zwaar voor zowel jeugdbegeleiders als kinderen en jongeren die worden opgevangen in jeugdresidenties. Ze verblijven daar, omdat ze het thuis moeilijk hebben. Nu moeten ze fysiek contact vermijden en kunnen ze niet terug naar hun ouders. “Het is niet eenvoudig om jongeren dagen aan een stuk op een fijne manier bezig te houden”, vertelt directeur van de Multimodulaire Zorgorganisatie Kiosk in Wommelgem.