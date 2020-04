Coronapatiënt uit Merelbeke mag naar huis: “Elke dag in het ziekenhuis leek wel een week”

“Corona is een heel vies beestje. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Je worstelt elke dag met het feit dat corona een verhaal is van "ups" en "downs". Op sommige momenten voel je je een stuk beter en lijkt het of je elk moment weer naar huis kan gaan. Dan krijg je hoop. Maar amper een uur later slaat het weer toe en voel je je zo slecht. De emotionele schade is enorm. Mentaal krijg je vele klappen door het virus.”