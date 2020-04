Minder verkeersongevallen en inbraken in Limburg: "Er is meer sociale controle"

Het aantal inbraken in Limburg is opvallend gedaald sinds de overheid maatregelen heeft genomen om het coronavirus in te dijken. “In onze regio is het aantal inbraken gedaald met 40%. Dat is vrij logisch, want de meeste mensen zijn nu de hele dag thuis.” zegt Dorien Daens van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. “Mensen zijn dus ook minder op de baan waardoor het aantal verkeersongevallen met 70% is gedaald.”