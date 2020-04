Debaets wil gratis gebruik laptops voor kansarme jongeren: "We moeten solidair zijn met de meest kwetsbaren"

Niet iedereen in Brussel heeft een laptop of computer om les van op afstand te volgen. Scholen maken nu gebruik van digitale platformen om leerlingen te bereiken en oefeningen aan te bieden: "Wij hebben in Brussel het Brussels Centrum voor Infomatica, we zouden daar perfect een samenwerking met verschillende teleoperatoren kunnen doen, en natuurlijk ook samen met een aantal vzw's die zicht hebben op de gezinnen die het moeilijk hebben", zegt Debaets.

Volgens haar valt het goed te organiseren. "Ik denk dat we in deze tijden solidair moeten zijn met de meest kwetsbaren", klinkt het. Debaets zegt dat we er vooral moeten opletten dat de leerachterstand bij kansarme gezinnen niet groter wordt. Ze wil dat alle kinderen en jongeren mee zijn in Brussel.