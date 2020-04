President Donald Trump heeft een persconferentie over de maatregelen in de Verenigde Staten tegen het nieuwe coronavirus gekruid met wat humor. Hij deed dat toen Deborah Birx aan het woord was, de experte die een bestrijdingsteam aanstuurt. Toen ze vertelde dat ze pas nog wat koorts had en een hoestje, zette hij gespeeld angstig een paar passen opzij.