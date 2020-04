Fruitboeren vechten tegen nachtvorst

Voor Els Lambrecht en haar man is het hard werken in hun boomgaard in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem. “Ik heb goed geslapen, want mijn man was van wacht. We benevelen de botjes zodat ze niet bevriezen. Ook het gras heel kort maaien helpt en het snoeihout moet gehakseld worden. Onder de bomen halen we de blaadjes voortdurend weg, want de bodem geeft warmte af."

Er komt veel bij kijken, want de timing van wat je beslist hangt af van het ras en van waar je bomen staan. “De peren komen bijvoorbeeld 10 dagen vroeger dan de appels. De peren kunnen nu -2 graden Celcius verdragen. Als je boomgaard lager ligt, kan die minder vorst verdragen, maar het hangt ook af van welke soort vorst. Gelukkig zijn we goed omringd. Mijn man overlegde vannacht met collega’s om samen de juiste beslissingen te nemen. Zo komen we er wel.”