Gabi Delgado overleden, zingende helft van Duitse elektropunkband Deutsch Amerikanische Freundschaft

Begin jaren 70 was Kraftwerk de belangrijkste vernieuwende Teutoonse band. Enkele jaren later verscheen het fenomeen Nina Hagen op de scène, dochter van een operazangeres die uit Oost-Duitsland was gevlucht. Ze shockeerde de Duitse burgerij met snoeiharde teksten over feminisme, abortus en seks.

Ook de ouders van Gabi Delgado, geboren in Cordoba, waren vluchtelingen, maar dan van dictator Franco in Spanje. Na 1980 trok zijn cultgroep Deutsch Amerikanische Freundschaft alle aandacht. Ze evolueerden weg van punkrock naar elektro, met simplistische maar aanstekelijk dansbare en slimme ritmes met allerlei leuke bijgeluiden, klokjes onder meer. Hun imago was vrij decadent, suggestief homo-erotisch en politiek dubieus. Hun grootste hits waren "Kebab-Träume", "Tanz der Mussolini" en "Der Räuber und der Prinz", hun beste cd "Alles ist gut".