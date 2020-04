Auteur Geert Mak ("In Europa") over coronamaatregelen: ""1984" van George Orwell komt nu wel heel dichtbij"

“Corona gaat heel veel sporen nalaten in de maatschappij”, zegt Geert Mak overtuigd. “In Nederland is het nog maar twee weken geleden dat de premier grappen maakte over handen geven. Dat lijkt nu een eeuwigheid geleden. Inmiddels ligt alles volledig stil. Geen cafés, zelfs geen klaverjasavonden meer. Het is verbazend hoe snel het kan gaan.”

De coronacrisis is in enkele weken tijd een provocatie geworden voor de hele maatschappij, meent Geert Mak. “Overheden moeten vertrouwen op burgers. Dan geven de burgers jou dat vertrouwen ook. Op dit ogenblik wordt burgerschap op de proef gesteld. Er wordt naar mijn mening erg braaf gereageerd. Maar ook leiders worden uitgedaagd. Nu moeten ze het waarmaken. We moeten zien hoe dit allemaal zal uitpakken in de toekomst.”