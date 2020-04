Politie Demerdal-DSZ kleeft sticker op politiecombi's: "Houd afstand"

Vorige week nog liep de politie van de zone Demerdal-DSZ op de markt in Diest met stokken van anderhalve meter lang. Met die stokken konden ze perfect checken of de marktbezoekers voldoende afstand hielden. Omdat die anderhalve meter zo belangrijk is, hebben ze het ook nog eens op hun combi's gezet. “We worden om de oren geslagen met adviezen zoals handen wassen en afstand houden maar we zien op straat of op andere plaatsen nog regelmatig mensen (veel) te kort bij elkaar komen. Vandaar dit geheugensteuntje”, zegt korpschef Jan Vanhauwere van de politiezone Demerdal.