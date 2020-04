Geriaters roepen op: "Breng zwakste rusthuisbewoners met corona niet meer naar het ziekenhuis"

In een woonzorgcentrum zijn zij ook omringd door mensen die zij een beetje kennen, argumenteert ze. "De zorgkundigen daar zijn vaak toch een beetje hun familie. Het is menswaardiger om hen te laten overlijden in een voor hen vertrouwde omgeving. Zeker nu er noch in het ziekenhuis, noch in het woonzorgcentrum makkelijk familieleden aan het ziekenbed kunnen komen."

Beluister hieronder het gesprek met Nele Van Den Noortgate in "De ochtend" op Radio 1: