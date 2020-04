Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) getuigt op Radio 2 over corona: "Pijnlijke hoestbuien waar je niet uitraakt"

De Antwerpse schepen heeft niets dan lof voor het ziekenhuis waar hij was opgenomen. "De manier waarop ze je daar opvangen is zeer professioneel en empathisch. Mensen zijn in paniek, je weet niet wat er op je afkomt, maar de zorgverleners gaan daar heel goed mee om."

Duchateau moet nu nog twee weken thuis in quarantaine blijven. "Gelukkig lig ik beneden in onze slaapkamer, aan de tuin. Daar is een raam naar de tuin toe. Op die manier kan ik mijn gezin toch nog zien", besluit hij.