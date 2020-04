Alle hens aan dek voor noodziekenhuis in Vilvoorde: "We werken dag en nacht, maar hebben nog heel wat spullen nodig"

Om te voorkomen dat Brusselse ziekenhuizen en het AZ Jan Portaels overstromen met patiënten wordt er een noodziekenhuis in Vilvoorde opgericht. In dat ziekenhuis zullen hoofdzakelijk coronapatiënten opgevangen worden die medische hulp nodig hebben, maar niet ziek genoeg zijn om doorverwezen te worden naar andere ziekenhuizen, zoals het AZ Jan Portaels.

"Het is een race tegen de tijd om alles klaar te krijgen tegen dat het coronavirus haar piek bereikt in België", vertelt burgemeester Hans Bonte in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Dag en nacht zijn we bezig met werken. Het is een oud versleten gebouw waarin technisch veel moet gebeuren."