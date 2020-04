Heeft Nederland te laks gereageerd op de coronacrisis? "Wij baseren ons op adviezen van specialisten"

De minister is er zeker van dat zijn land de coronacrisis aankan. "Ik durf te stellen dat Nederland een van de beste gezondheidssystemen ter wereld heeft." Hij geeft wel toe dat er vorige week even een capaciteitsprobleem was in de provincie Noord-Brabant, maar dat is nu van de baan omdat er patiënten zijn verplaatst naar het noorden van het land, waar nog meer dan genoeg capaciteit in de ziekenhuizen is.

"Ik denk dat we met de maatregelen die we nu hebben genomen - beademingsapparatuur inkopen, extra capaciteit organiseren, beschermingsmiddelen aankopen - alles hebben gedaan om de negatieve gevolgen van deze crisis aan te pakken.