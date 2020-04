Het leven van een grensarbeider tijdens corona: “Ik ben me nog nooit zo bewust geweest van de grens”

“Ik ben me plots erg bewust van het feit dat die grens daar ligt en dat er tijden zijn geweest waarin het helemaal niet evident was om een grens over te steken”, vertelt Gerdy Haes bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Zondag had ik een vreemde ervaring op de E17 tussen Gent en Harelbeke. Plots kreeg ik van twee mannen een welgemeende middelvinger. Ik had niets verkeerds gedaan in het verkeer, maar ze doelden op mijn Nederlandse nummerplaat. Dat was een heel vreemde ervaring: ik ga werken in de zorgsector en krijg dan zo’n signaal. Het voelt bijna alsof ik een indringer ben.”