Thomas Briels van Red Lions over uitgestelde Olympische Spelen: “Het is jammer maar gezondheid blijft belangrijker dan sport”

De Red Lions, het nationale hockeyteam, begrijpt de beslissing dat de Olympische Spelen van dit jaar in Tokio zijn uitgesteld. Dat komt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. “Zo’n beslissing hadden we wel verwacht”, zegt hockeyspeler Thomas Briels bij Radio 2 Antwerpen. “Het blijft jammer want we waren heel goed bezig en iedereen was fit.”