Bloedige plekken: hoe de Belgen de Nederlanders in 1831 triomfantelijk versloegen en toch nog het hazenpad kozen 

Het bevel van het Maasleger, ingekwartierd rond Hasselt met 13.000 leden en 24 kanonnen, was in handen van Generaal Daine. Van de Belgische koning Leopold I kreeg hij de opdracht op te trekken naar Diest om daar aan te sluiten bij het Scheldeleger. In de Limburgse dorpen Hechtel, Houthalen en Beringen waren regimenten van beide legers al op elkaar gebotst. Op 7 augustus raakte het Maasleger slaags met het Regiment Hollandse Huzaren in de bossen bij Kermt, op een boogscheut van Hasselt. De Belgische soldaten en kanonnen slaagden erin de Nederlanders terug te dringen. Het Nederlandse regiment zou minstens 69 doden en vele gewonden hebben geteld. In Hasselt knalden de champagnekurken, zo werd later geschreven. De overwinningsroes was van uiterst korte duur.