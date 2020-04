Iets anders dan corona? Ja, aardbeving in Kroatië, vluchtelingen, Afghanistan, Syrië en... Asterix

De Verenigde Staten gaan een miljard dollar steun aan Afghanistan opschorten tot er een akkoord is in dat land over wie er president wordt. Zowel zittend president Ashraf Ghani als zijn regeringsleider Abdullah Abdullah eisen de overwinning in de presidentsverkiezingen van vorig jaar op en beiden hebben de eed afgelegd.

Een bemiddelingspoging van VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is mislukt. Washington houdt nu hulp in om druk uit te oefenen op beide presidenten. De VS vreest dat de machtsstrijd in Kaboel in de kaart speelt van de talibanrebellen en het vredesakkoord dat Washington met de taliban gesloten heeft, in het gedrang zou brengen. (Lees verder onder de foto).