Indiase regering verplicht alle 1,3 miljard inwoners om thuis te blijven en dat 21 dagen lang

Modi gaat nu een stap verder en heeft een volledige lockdown afgekondigd die minstens 21 dagen gaat duren. Iedereen moet al die tijd thuis blijven. Dat is niet niks, want in India wonen 1,3 miljard mensen en het is na China het meest bevolkte land ter wereld.

Het gaat om de grootste lockdown ooit. Enkele maanden geleden was er ook al een grootschalige in provincies van China, maar die sloeg toen op iets minder dan 100 miljoen inwoners. Het heeft toen wel gewerkt, want het aantal besmettingen en doden is sinds kort gedaald tot zo goed als nul. In China worden die maatregelen nu versoepeld. Vandaag was dat het geval in de provincie Hubei, waar Wuhan ligt. Dat is de stad waar het virus is uitgebroken.